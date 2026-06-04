NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Textron-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Textron-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 64,05 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Textron-Papier investiert hätte, hätte er nun 156,128 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 14 266,98 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 03.06.2026 auf 91,38 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 42,67 Prozent.

Jüngst verzeichnete Textron eine Marktkapitalisierung von 15,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at