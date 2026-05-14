Textron Aktie

Textron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

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Rentables Textron-Investment? 14.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Textron-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Textron-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Textron-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Textron-Anteile bei 67,99 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Textron-Aktie investierten, hätten nun 147,080 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 13 440,21 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 13.05.2026 auf 91,38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 34,40 Prozent.

Alle Textron-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 15,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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