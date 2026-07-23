Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Lukratives Textron-Investment?
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23.07.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor einem Jahr abgeworfen
Die Textron-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Textron-Papier an diesem Tag 87,21 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1,147 Textron-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.07.2026 gerechnet (91,71 USD), wäre die Investition nun 105,16 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 5,16 Prozent.
Textron wurde jüngst mit einem Börsenwert von 15,67 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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