NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Textron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Textron-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Textron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Textron-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,151 Textron-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 423,90 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 17.06.2026 auf 92,69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +142,39 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Textron belief sich zuletzt auf 16,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at