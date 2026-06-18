Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Textron-Anlage unter der Lupe
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18.06.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Textron-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das Textron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Textron-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 38,24 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 26,151 Textron-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 423,90 USD, da sich der Wert eines Textron-Anteils am 17.06.2026 auf 92,69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +142,39 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Textron belief sich zuletzt auf 16,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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