NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Textron eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Textron-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Textron-Papier 67,63 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,479 Textron-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 01.07.2026 135,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 91,93 USD belief. Damit wäre die Investition 35,93 Prozent mehr wert.

Insgesamt war Textron zuletzt 16,03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at