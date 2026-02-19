NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Textron-Einstiegs gewesen.

Textron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,81 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 196,812 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 100,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 730,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 97,30 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Textron belief sich jüngst auf 17,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at