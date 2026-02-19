Textron Aktie

Textron für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852659 / ISIN: US8832031012

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Textron-Investition? 19.02.2026 16:06:03

NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Textron-Einstiegs gewesen.

Textron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,81 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 196,812 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 100,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 730,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 97,30 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Textron belief sich jüngst auf 17,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Textron Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Textron Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Textron Inc. 83,70 -0,40% Textron Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12:03 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas fester -- DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Freitag nach oben absetzen. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich unterdessen höher. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen