Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Lohnende Textron-Investition?
|
19.02.2026 16:06:03
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen
Textron-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 50,81 USD. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 USD in die Textron-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 196,812 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 18.02.2026 auf 100,25 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 19 730,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 97,30 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Textron belief sich jüngst auf 17,29 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Textron Inc.
|
19.02.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätte eine Investition in Textron von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Textron von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
05.02.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Textron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Textron von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Textron Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Textron Inc.
|83,70
|-0,40%