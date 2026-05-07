Textron Aktie
WKN: 852659 / ISIN: US8832031012
|Langfristige Performance
|
07.05.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Textron-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurde das Textron-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 66,15 USD. Bei einem Textron-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 15,117 Textron-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Textron-Papiers auf 93,09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 407,26 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 40,73 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Textron belief sich zuletzt auf 15,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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