NASDAQ Composite Index-Papier Textron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Textron von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Textron-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Textron-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 68,38 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,462 Textron-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 91,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,56 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 33,56 Prozent angewachsen.

Textron wurde am Markt mit 16,21 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at