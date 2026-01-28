Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Dividendenausschüttung
|
28.01.2026 16:36:24
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Timberland Bancorp Anlegern eine Freude
Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp am 27.01.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,02 USD je Aktie vereinbart. Das sind 7,37 Prozent mehr als im Vorjahr. 8,09 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 5,75 Prozent gestiegen.
Timberland Bancorp-Qualitätsdividendenrendite
Am Tag der Hauptversammlung ging das Timberland Bancorp-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 37,42 USD aus dem Geschäft. Die Timberland Bancorp-Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,06 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,14 Prozent.
Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs
Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Timberland Bancorp-Kurs via NASDAQ 43,59 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 103,38 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Timberland Bancorp
Grunddaten von Timberland Bancorp
Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Timberland Bancorp beläuft sich aktuell auf 286,756 Mio. USD. Timberland Bancorp verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,08. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Timberland Bancorp auf 114,590 Mio.USD, der Gewinn je Aktie machte 3,67 USD aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Timberland Bancorp Inc.
|
27.01.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite nachmittags steigen (finanzen.at)
|
27.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
27.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite zum Start im Aufwind (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite zum Start fester (finanzen.at)