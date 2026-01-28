NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Timberland Bancorp Anlegern eine Freude

Im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Wert Timberland Bancorp am 27.01.2026 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2025 in Höhe von 1,02 USD je Aktie vereinbart. Das sind 7,37 Prozent mehr als im Vorjahr. 8,09 Mio. USD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 5,75 Prozent gestiegen.

Timberland Bancorp-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging das Timberland Bancorp-Papier via NASDAQ bei einem Wert von 37,42 USD aus dem Geschäft. Die Timberland Bancorp-Dividendenrendite für 2025 beträgt 3,06 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 3,14 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Timberland Bancorp-Kurs via NASDAQ 43,59 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Gewinn von 103,38 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Timberland Bancorp

Grunddaten von Timberland Bancorp

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Timberland Bancorp beläuft sich aktuell auf 286,756 Mio. USD. Timberland Bancorp verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,08. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von Timberland Bancorp auf 114,590 Mio.USD, der Gewinn je Aktie machte 3,67 USD aus.

Redaktion finanzen.at