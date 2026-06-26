Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Rentables Timberland Bancorp-Investment?
|
26.06.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde die Timberland Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 15,25 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 65,574 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.06.2026 auf 44,13 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 893,77 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 189,38 Prozent gleich.
Zuletzt ergab sich für Timberland Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 350,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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