Timberland Bancorp Aktie

Timberland Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923588 / ISIN: US8870981011

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Langfristige Performance 17.04.2026 16:04:41

NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Timberland Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 26,77 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,736 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.04.2026 152,00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,69 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 52,00 Prozent.

Timberland Bancorp wurde am Markt mit 327,94 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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