Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Timberland Bancorp-Investmentbeispiel
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10.07.2026 16:03:43
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Timberland Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,61 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 3,905 Timberland Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Timberland Bancorp-Aktie auf 43,32 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 169,15 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 69,15 Prozent gesteigert.
Timberland Bancorp wurde jüngst mit einem Börsenwert von 337,84 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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