NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Timberland Bancorp von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Timberland Bancorp-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Timberland Bancorp-Aktie betrug an diesem Tag 29,21 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 342,349 Timberland Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 618,97 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Papiers am 15.01.2026 auf 36,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,19 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 286,22 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at