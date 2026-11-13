Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Lohnendes Timberland Bancorp-Investment?
|
13.11.2026 16:03:12
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 17,22 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 5,807 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 12.11.2026 276,48 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 47,61 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 176,48 Prozent gleich.
Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 373,57 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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