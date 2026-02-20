NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Timberland Bancorp Aktie
Am 17.02.2023 wurden Timberland Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Timberland Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 34,85 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Timberland Bancorp-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 28,694 Timberland Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Timberland Bancorp-Aktie auf 38,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 105,88 USD wert. Mit einer Performance von +10,59 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Timberland Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 306,70 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
