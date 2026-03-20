NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 3 Jahren wurde das Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Timberland Bancorp-Anteile an diesem Tag 27,98 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 357,398 Timberland Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 745,53 USD, da sich der Wert einer Timberland Bancorp-Aktie am 19.03.2026 auf 38,46 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,46 Prozent vermehrt.

Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 302,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at