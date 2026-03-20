Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Profitables Timberland Bancorp-Investment?
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20.03.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor 3 Jahren wurde das Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Timberland Bancorp-Anteile an diesem Tag 27,98 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 357,398 Timberland Bancorp-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13 745,53 USD, da sich der Wert einer Timberland Bancorp-Aktie am 19.03.2026 auf 38,46 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37,46 Prozent vermehrt.
Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 302,29 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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