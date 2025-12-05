Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Profitables Timberland Bancorp-Investment?
|
05.12.2025 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 23,42 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4,270 Timberland Bancorp-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 147,74 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Papiers am 04.12.2025 auf 34,60 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,74 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Timberland Bancorp belief sich zuletzt auf 273,21 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Timberland Bancorp Inc.
|34,63
|0,09%
