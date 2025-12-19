NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Timberland Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Wer vor Jahren in Timberland Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde das Timberland Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30,79 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 324,781 Timberland Bancorp-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,74 USD gerechnet, wäre die Investition nun 12 257,23 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 22,57 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Timberland Bancorp eine Börsenbewertung in Höhe von 295,56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at