Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Timberland Bancorp-Investition
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03.07.2026 16:04:12
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 32,39 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 308,737 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 791,29 USD, da sich der Wert eines Timberland Bancorp-Papiers am 02.07.2026 auf 44,67 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 37,91 Prozent gesteigert.
Am Markt war Timberland Bancorp jüngst 354,89 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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