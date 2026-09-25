NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Timberland Bancorp-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Timberland Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Timberland Bancorp-Anteile an diesem Tag 34,27 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 291,800 Timberland Bancorp-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.09.2026 auf 45,10 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 160,20 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 13 160,20 USD entspricht einer Performance von +31,60 Prozent.

Der Börsenwert von Timberland Bancorp belief sich zuletzt auf 348,93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at