Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Profitabler Timberland Bancorp-Einstieg?
|
19.06.2026 16:04:09
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Timberland Bancorp-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Timberland Bancorp-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 27,65 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Timberland Bancorp-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 3,617 Timberland Bancorp-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 153,82 USD, da sich der Wert einer Timberland Bancorp-Aktie am 18.06.2026 auf 42,53 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 53,82 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 329,13 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!