Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Lohnendes Timberland Bancorp-Investment?
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27.11.2026 16:03:34
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 29,11 USD wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 343,525 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 46,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 833,05 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 58,33 Prozent gleich.
Der Timberland Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 357,70 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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