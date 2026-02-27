NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätte eine Investition in Timberland Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Timberland Bancorp Aktie
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Timberland Bancorp-Papier letztlich bei 27,75 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 360,360 Timberland Bancorp-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 26.02.2026 auf 39,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 165,77 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 41,66 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Timberland Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 307,97 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
