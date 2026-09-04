NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Timberland Bancorp-Aktien verdienen können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 29,14 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 343,171 Timberland Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Timberland Bancorp-Anteile wären am 03.09.2026 15 816,75 USD wert, da der Schlussstand 46,09 USD betrug. Damit wäre die Investition 58,17 Prozent mehr wert.

Der Marktwert von Timberland Bancorp betrug jüngst 354,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at