Timberland Bancorp Aktie
WKN: 923588 / ISIN: US8870981011
|Lukrativer Timberland Bancorp-Einstieg?
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27.03.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor 5 Jahren wurde das Timberland Bancorp-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Timberland Bancorp-Anteile bei 28,92 USD. Bei einem Timberland Bancorp-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,458 Timberland Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 135,58 USD, da sich der Wert einer Timberland Bancorp-Aktie am 26.03.2026 auf 39,21 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 35,58 Prozent zugenommen.
Timberland Bancorp wurde am Markt mit 309,55 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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