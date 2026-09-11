Timberland Bancorp Aktie

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WKN: 923588 / ISIN: US8870981011

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Timberland Bancorp-Investmentbeispiel 11.09.2026 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Timberland Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Timberland Bancorp-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Timberland Bancorp-Papier bei 28,31 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Timberland Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,532 Timberland Bancorp-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 10.09.2026 auf 46,55 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 164,43 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 164,43 USD entspricht einer Performance von +64,43 Prozent.

Der Marktwert von Timberland Bancorp betrug jüngst 361,43 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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