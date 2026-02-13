NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Timberland Bancorp von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Timberland Bancorp eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 13.02.2025 wurde die Timberland Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Timberland Bancorp-Anteile an diesem Tag bei 30,70 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Timberland Bancorp-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,257 Timberland Bancorp-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 12.02.2026 auf 39,33 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 128,11 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 28,11 Prozent.

Am Markt war Timberland Bancorp jüngst 306,31 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at