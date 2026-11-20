Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Timberland Bancorp-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Timberland Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Timberland Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 30,048 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 45,60 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 370,19 USD wert. Mit einer Performance von +37,02 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 364,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at