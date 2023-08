NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Timberland Bancorp-Investment eingebracht

Bei einem frühen Timberland Bancorp-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Timberland Bancorp-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Timberland Bancorp-Aktie letztlich bei 34,88 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Timberland Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 286,697 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 28,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 219,61 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,80 Prozent abgenommen.

Alle Timberland Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 231,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at