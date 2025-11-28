NASDAQ Composite Index-Papier Timberland Bancorp-Aktie: Wäre eine Timberland Bancorp-Kapitalanlage von vor 3 Jahren lukrativ gewesen?

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Timberland Bancorp gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Timberland Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Timberland Bancorp-Papier an diesem Tag 34,82 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 287,191 Timberland Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2025 9 931,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 34,58 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0,69 Prozent eingebüßt.

Timberland Bancorp war somit zuletzt am Markt 273,11 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at