NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in TransAct Technologies-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der TransAct Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 3,76 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das TransAct Technologies-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 659,574 TransAct Technologies-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 329,79 USD, da sich der Wert einer TransAct Technologies-Aktie am 27.05.2026 auf 4,26 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 13,30 Prozent gesteigert.

Am Markt war TransAct Technologies jüngst 43,97 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at