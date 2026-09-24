TransAct Technologies Aktie

TransAct Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

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TransAct Technologies-Anlage unter der Lupe 24.09.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 3 Jahren gekostet

Wer vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der TransAct Technologies-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen TransAct Technologies-Anteile letztlich bei 6,48 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das TransAct Technologies-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 154,321 TransAct Technologies-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 771,60 USD, da sich der Wert eines TransAct Technologies-Anteils am 23.09.2026 auf 5,00 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 22,84 Prozent gleich.

TransAct Technologies wurde am Markt mit 52,71 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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