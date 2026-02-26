NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransAct Technologies-Investment von vor 10 Jahren verloren

TransAct Technologies Aktie
Heute vor 10 Jahren wurden Trades TransAct Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 7,33 USD wert. Wer vor 10 Jahren 1 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hat, hat nun 136,426 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 482,95 USD, da sich der Wert einer TransAct Technologies-Aktie am 25.02.2026 auf 3,54 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51,71 Prozent.
TransAct Technologies war somit zuletzt am Markt 35,28 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
