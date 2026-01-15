TransAct Technologies Aktie

TransAct Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

TransAct Technologies-Anlage im Blick 15.01.2026 16:04:18

NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransAct Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen TransAct Technologies-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren wurde das TransAct Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,95 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investierten, hätten nun 143,885 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 4,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 608,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39,14 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies bezifferte sich zuletzt auf 40,36 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu TransAct Technologies Inc.

Analysen zu TransAct Technologies Inc.

Aktien in diesem Artikel

TransAct Technologies Inc. 4,03 0,00% TransAct Technologies Inc.

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

