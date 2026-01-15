TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|TransAct Technologies-Anlage im Blick
|
15.01.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TransAct Technologies-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurde das TransAct Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,95 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investierten, hätten nun 143,885 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 14.01.2026 auf 4,23 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 608,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 39,14 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies bezifferte sich zuletzt auf 40,36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu TransAct Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel
|TransAct Technologies Inc.
|4,03
|0,00%
