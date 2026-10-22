NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 6,06 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 650,165 TransAct Technologies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (5,19 USD), wäre das Investment nun 8 564,36 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,36 Prozent.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 47,98 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at