NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die TransAct Technologies-Aktie bei 10,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das TransAct Technologies-Papier investiert hätte, hätte er nun 997,009 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 21.01.2026 auf 3,65 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 639,08 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 63,61 Prozent.

Alle TransAct Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 38,12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at