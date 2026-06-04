TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Lohnender TransAct Technologies-Einstieg?
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04.06.2026 16:04:03
NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit TransAct Technologies-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,889 TransAct Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.06.2026 auf 4,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36,67 Prozent.
TransAct Technologies war somit zuletzt am Markt 47,17 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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