NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TransAct Technologies von vor 3 Jahren bedeutet

Anleger, die vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit TransAct Technologies-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 7,20 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 13,889 TransAct Technologies-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.06.2026 auf 4,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 63,33 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -36,67 Prozent.

TransAct Technologies war somit zuletzt am Markt 47,17 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at