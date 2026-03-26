TransAct Technologies Aktie

TransAct Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

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Profitable TransAct Technologies-Investition? 26.03.2026 16:03:52

NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 10 Jahren wurde die TransAct Technologies-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 8,04 USD wert. Wenn man vor 10 Jahren 10 000 USD in die TransAct Technologies-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1 243,781 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 25.03.2026 auf 3,29 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 092,04 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 59,08 Prozent verringert.

Der Börsenwert von TransAct Technologies belief sich jüngst auf 33,67 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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