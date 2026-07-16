TransAct Technologies Aktie

TransAct Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

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TransAct Technologies-Anlage im Blick 16.07.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein TransAct Technologies-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Das TransAct Technologies-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 8,02 USD. Bei einem Investment von 100 USD in TransAct Technologies-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,469 TransAct Technologies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des TransAct Technologies-Papiers auf 5,31 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 66,21 USD wert. Mit einer Performance von -33,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von TransAct Technologies belief sich zuletzt auf 54,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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