TransAct Technologies Aktie

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WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

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TransAct Technologies-Investition 13.08.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TransAct Technologies von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in TransAct Technologies gewesen.

Am 13.08.2016 wurde die TransAct Technologies-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7,56 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 132,275 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 702,38 USD, da sich der Wert einer TransAct Technologies-Aktie am 12.08.2026 auf 5,31 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 29,76 Prozent verringert.

Am Markt war TransAct Technologies jüngst 59,48 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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