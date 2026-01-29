TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Lukratives TransAct Technologies-Investment?
|
29.01.2026 16:04:02
NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TransAct Technologies-Anteile an diesem Tag 7,73 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,937 TransAct Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46,96 USD, da sich der Wert einer TransAct Technologies-Aktie am 28.01.2026 auf 3,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 53,04 Prozent.
TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,09 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TransAct Technologies Inc.
|
29.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
26.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.01.26
|Optimismus in New York: NASDAQ Composite am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
22.01.26
|NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.01.26
|Börse New York: Zum Handelsende Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15.01.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite am Donnerstagmittag im Aufwind (finanzen.at)