WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

Lukratives TransAct Technologies-Investment? 29.01.2026 16:04:02

NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TransAct Technologies eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem TransAct Technologies-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren TransAct Technologies-Anteile an diesem Tag 7,73 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 12,937 TransAct Technologies-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 46,96 USD, da sich der Wert einer TransAct Technologies-Aktie am 28.01.2026 auf 3,63 USD belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 53,04 Prozent.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 37,09 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

