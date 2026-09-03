NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte eine TransAct Technologies-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen TransAct Technologies-Einstiegs gewesen.

Die TransAct Technologies-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 13,64 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das TransAct Technologies-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 73,314 TransAct Technologies-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 380,50 USD wert. Das entspricht einem Minus von 61,95 Prozent.

TransAct Technologies wurde jüngst mit einem Börsenwert von 52,74 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at