NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor 5 Jahren angefallen

Anleger, die vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 09.07.2021 wurde die TransAct Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 13,25 USD. Bei einem TransAct Technologies-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 754,717 TransAct Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 08.07.2026 auf 5,06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 818,87 USD wert. Mit einer Performance von -61,81 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

TransAct Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 53,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at