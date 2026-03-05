NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 05.03.2025 wurden TransAct Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 570,694 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2026 auf 3,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 946,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,54 Prozent vermindert.

Alle TransAct Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at