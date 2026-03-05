TransAct Technologies Aktie

TransAct Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910968 / ISIN: US8929181035

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable TransAct Technologies-Investition? 05.03.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr angefallen

Investoren, die vor Jahren in TransAct Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 05.03.2025 wurden TransAct Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 570,694 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2026 auf 3,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 946,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,54 Prozent vermindert.

Alle TransAct Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,62 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu TransAct Technologies Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu TransAct Technologies Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

TransAct Technologies Inc. 3,50 0,57% TransAct Technologies Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:35 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
05.03.26 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen