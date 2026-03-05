TransAct Technologies Aktie
WKN: 910968 / ISIN: US8929181035
|Rentable TransAct Technologies-Investition?
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier TransAct Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in TransAct Technologies von vor einem Jahr angefallen
Am 05.03.2025 wurden TransAct Technologies-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 3,89 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 570,694 TransAct Technologies-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.03.2026 auf 3,48 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 946,02 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,54 Prozent vermindert.
Alle TransAct Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu TransAct Technologies Inc.
Analysen zu TransAct Technologies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TransAct Technologies Inc.
|3,50
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt prägt Unentschlossenheit das Bild. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.