Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Frühe Investition
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13.08.2026 10:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse TOKIO Handel mit dem Trend Micro-Papier statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 5 750,00 JPY. Bei einer 1 000-JPY-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,174 Trend Micro-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 6 966,00 JPY gerechnet, wäre die Investition nun 1 211,48 JPY wert. Das kommt einer Steigerung um 21,15 Prozent gleich.
Der Börsenwert von Trend Micro belief sich zuletzt auf 897,91 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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