NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie Investoren gebracht.

Am 08.10.2021 wurden Trend Micro-Anteile an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Trend Micro-Aktie bei 6 060,00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,017 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,87 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 07.10.2026 auf 6 961,00 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 14,87 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Trend Micro belief sich zuletzt auf 898,74 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at