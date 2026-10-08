Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Lohnendes Trend Micro-Investment?
|
08.10.2026 10:03:23
NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 08.10.2021 wurden Trend Micro-Anteile an der Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Trend Micro-Aktie bei 6 060,00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,017 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 114,87 JPY, da sich der Wert eines Trend Micro-Anteils am 07.10.2026 auf 6 961,00 JPY belief. Damit hätte sich die Investition um 14,87 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Trend Micro belief sich zuletzt auf 898,74 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trend Micro Inc.
Analysen zu Trend Micro Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Trend Micro Inc.
|39,56
|2,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: ATX beendet Handel tiefrot -- DAX geht deutlich leichter in den Feierabend -- US-Börsen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.