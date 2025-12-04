NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Trend Micro-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Trend Micro eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Trend Micro-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Trend Micro-Anteile bei 5 620,00 JPY. Bei einer 10 000-JPY-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,779 Trend Micro-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 03.12.2025 13 695,73 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 7 697,00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 36,96 Prozent gesteigert.

Am Markt war Trend Micro jüngst 1,03 Bio. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at