Trend Micro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

Langfristige Anlage 22.01.2026 10:03:51

NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie gebracht.

Am 22.01.2023 wurde die Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Trend Micro-Aktie 6 150,00 JPY wert. Bei einem Investment von 10 000 JPY in Trend Micro-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,626 Trend Micro-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Trend Micro-Aktie auf 6 327,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 287,80 JPY wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Trend Micro bezifferte sich zuletzt auf 846,30 Mrd. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

