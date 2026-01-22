Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Langfristige Anlage
|
22.01.2026 10:03:51
NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Trend Micro von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 22.01.2023 wurde die Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Trend Micro-Aktie 6 150,00 JPY wert. Bei einem Investment von 10 000 JPY in Trend Micro-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,626 Trend Micro-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Trend Micro-Aktie auf 6 327,00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 287,80 JPY wert. Das entspricht einem Anstieg um 2,88 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Trend Micro bezifferte sich zuletzt auf 846,30 Mrd. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!