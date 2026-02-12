NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätte eine Investition in Trend Micro von vor einem Jahr gekostet

Wer vor Jahren in Trend Micro-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Trend Micro-Aktie via Börse TOKIO ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Trend Micro-Anteile bei 9 358,00 JPY. Bei einem Investment von 10 000 JPY in Trend Micro-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,069 Trend Micro-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 5 877,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 280,19 JPY wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37,20 Prozent verringert.

Insgesamt war Trend Micro zuletzt 774,32 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at