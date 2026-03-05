Trend Micro Aktie
WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009
|Frühe Anlage
|
05.03.2026 10:03:31
NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 05.03.2016 wurde das Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4 400,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,273 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 5 230,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 886,36 JPY wert. Das entspricht einem Plus von 18,86 Prozent.
Am Markt war Trend Micro jüngst 670,43 Mrd. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trend Micro Inc.
|
10:03
|NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
26.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Trend Micro von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
23.02.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite präsentiert sich schwächer (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse New York: NASDAQ Composite zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite beginnt Montagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.02.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Trend Micro-Aktie: So viel Verlust hätte ein Trend Micro-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
17.02.26
|Ausblick: Trend Micro stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)