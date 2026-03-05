Trend Micro Aktie

Trend Micro für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915793 / ISIN: JP3637300009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Anlage 05.03.2026 10:03:31

NASDAQ Composite Index-Papier Trend Micro-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Trend Micro-Investment von vor 10 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Trend Micro-Aktie gebracht.

Am 05.03.2016 wurde das Trend Micro-Papier an der Börse TOKIO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 4 400,00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2,273 Trend Micro-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 5 230,00 JPY (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 886,36 JPY wert. Das entspricht einem Plus von 18,86 Prozent.

Am Markt war Trend Micro jüngst 670,43 Mrd. JPY wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Trend Micro Inc.

mehr Nachrichten